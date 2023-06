Elleveåring skutt og drept i Frankrike

NTB

En elleve år gammel britisk jente er drept og faren hennes alvorlig såret i en skyteepisode nordvest i Frankrike.

De to var i hagen ved boligen sin i landsbyen Saint-Herbot nær Quimper i Bretagne lørdag kveld da deres nederlandske nabo dukket opp med et skytevåpen og åpnet ild mot dem, fremkommer det av den foreløpige etterforskningen.

Politiet ankom stedet og fant jenta død. Faren var påført livstruende skader. Jentas mor var derimot ikke i fare, og et barn nummer to i familien var uskadd, men i sjokktilstand, står det i en uttalelse fra påtaleansvarlig Carine Halley i Quimper.

Den mistenkte gjerningsmannen er identifisert som en 71 år gammel nederlandsk pensjonist.

Motivet er ikke fastslått, men Halley sier at det ser ut til å ha vært en krangel mellom de to naboene i årevis angående et jordstykke som er tilknyttet begge eiendommene.

En politikilde sier til det franske nyhetsbyrået AFP at naboen hadde skutt med et gevær gjennom en hekk før han gikk inn igjen til sin kone.

Både naboen og kona hans har meldt seg for politiet og blitt pågrepet.