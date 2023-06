Nord-Koreas leder vil holde hender med Putin

NTB

Nord-Koreas leder Kim Jong-un sier han lover å holde hender med Russlands president Vladimir Putin og styrke det strategiske samarbeidet.

Kim kommer med løftet i et budskap til Putin i anledning at Russland markerer selvstendighetsdagen mandag.

Kim forsvarer Putins beslutning om å invadere Ukraina og sier han gir sin «fulle støtte og solidaritet».

– Rettferdigheten kommer til å seire og det russiske folket vil fortsette å kaste glans over seierens historie, sier Kim i budskapet, som er publisert av det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Kim sier at han tar til orde for «tettere strategisk samarbeid» med Moskva ved «å holde godt i den russiske presidentens hender, i samsvar med de to landenes innbyggeres felles ønske om å oppfylle det store målet om oppbygging av et mektig land».