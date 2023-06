En gutt drept, tre personer skadd og to pågrepet i Stockholm

NTB

En 15 år gammel gutt er død og tre personer har skuddskader etter gårsdagens skyting i Farsta sentrum, sør i Stockholm. To menn i 20-årene er pågrepet.

– Vi utelukker absolutt ikke flere pågripelser, sier politiets pressetalsmann Ola Österling.

I alt fire personer ble skutt lørdag kveld på T-banestasjonen i Farsta. En 15 år gammel gutt døde av skuddskadene. En mann, en kvinne og en annen 15 år gammel gutt ble behandlet for alvorlige skader på sykehus. Ifølge politiet ble personene skutt med et militært automatvåpen.

To menn i 20-årene ble pågrepet en time senere i Järna etter en biljakt på E4. De er mistenkt for drap og drapsforsøk. I bilen fant politiet et våpen som anses som interessant i etterforskningen.

– Vi er ganske sikre på at de rette personene sitter i varetekt, sa politiførstebetjent Max Åkerwall på en pressekonferanse søndag.

Skudd i rask rekkefølge

Sveriges Radio snakket med kvinnen som ble skutt i Farsta på vei hjem fra T-banen.

– Da jeg låste opp sykkelen, gikk det av rundt fem raske skudd. Det var høyt og brutalt. Og midt oppi det kjente jeg: Å, jeg er skutt i kneet!

Politiet har i løpet av lørdag kveld og natt gjennomført flere husundersøkelser og tatt inn flere til avhør. Kriminalteknikere har utført åstedsundersøkelser, også i mennenes fluktbil.

Søndag morgen meldte politiet at de to pågrepne mennene var i avhør, men kunne ikke si hvordan de reagerte.

Går gjennom overvåkingsmateriale

De to pågrepne mennene er kjent av politiet. Hvilken mulig tilknytning de har til ofrene er foreløpig uklart.

Politiet fortsatte søndag arbeidet med å gå gjennom opptak fra overvåkingskameraer og forventer å få analysesvar fra materiale som er innhentet i etterforskningen.

– Vi vil avhøre flere vitner og gjerningsmennene. Vi håper også å gjennomføre dybdeintervjuer med en eller flere av dem som ble skadd, sa Österling.

Sju skutt på under ett døgn

Flere voldshandlinger har rystet Stor-Stockholm siden forrige fredag. I alt sju personer ble skutt i løpet av et døgn.

I tillegg til de fire i Farsta, ble politiet fredag klokka 22 varslet om skyting i Jordbro og Solna. I Jordbro ble en mann i begynnelsen av 20-årene skutt, og i Solna ble to menn i 20-årene skutt. Ingen av dem skal ha fått livstruende skader.

En mann ble pågrepet mistenkt for drapsforsøk, men ble senere løslatt og er ikke lenger mistenkt.

Sist lørdag kveld skjedde det også en detonasjon i en trappeoppgang i en bygård sentralt i Sundbyberg, nord for Stockholm.