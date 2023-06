Pridefesten i USA forstyrres av hets og trusler: – Tilbake til 60-tallet

Flere tusen samlet seg i Los Angeles for en konsert under LA Pride lørdag. I mer konservative delstater blir pridefesten ødelagt. Foto: Chris Pizzello / AP / NTB

NTB

En økning i anti-LHBT-retorikk og trusler forstyrrer pridefeiringen i USA, sier arrangører.

Det er særlig i delstater hvor politikerne har innført lover som innskrenker rettigheter for skeive, at problemet er stort, ifølge arrangørene.

I Houston har arrangøren av pridefeiringen sett seg nødt til å skalere ned arrangementene. Det er blant annet på grunn av økte utgifter til forsikring og sikkerhet.

Houston har vanligvis hatt den største pridefeiringen i konservative Texas.

– Vi har bestemt oss for å avlyse festivalen i år, sier Kendra Walker, president i Pride Houston 365.

Frykter noen få

Avgjørelsen ble tatt i januar samtidig som lovmakerne vedtok restriksjoner i kjønnsbekreftende behandling samt for dragforestillinger. Men pridearrangører rundt om i USA og Canada sier de sliter med det samme.

Særlig utgiftene til sikkerhet og forsikring har økt kraftig i takt med hatprat rettet mot miljøet.

– Det trenger bare å være noen få som ikke kan skille virkelighet fra fantasi, og det er der faren kommer inn, sier Walker.

– Betydelig trussel

Hun omtaler det som en betydelig trussel og viser til høyreekstreme som planla et opprør på et pridearrangement i Idaho i fjor.

Florida er blitt et episenter for den såkalte kulturkrigen. Der har konservative Ron DeSantis fått gjennomslag for politikk som hindrer barn å få informasjon om LHBT.

Tampa Pride har avlyst en utendørs festival fordi bidragsytere fryktet å bli rammet av de nye lovene.

– Jeg var ikke klar over at det skulle skape så store forstyrrelser, sier Carrie West i Tampa Pride.

Fikk sjokk av hatskilt

I april gikk gruppa Equality Florida ut med en advarsel mot å reise til Florida for skeive. Like etter avlyste pridearrangørene i St. Cloud utenfor Orlando årets feiring på grunn av det de kaller et klima av frykt.

Fotografen Kristina Bozanich, som står i spissen for pridefeiringen i St. Cloud, sier at det like etter dukket opp et skilt med påskriften «drep alle homofile».

– Det var sjokkerende at det som er kjent som et mer progressivt område kunne ha et hatskilt som det, sier hun.

Hun sier at det bare ble verre etter at nyheten om avlysningen ble kjent.

– Vi fikk mange hatkommentarer. Jeg fikk hatmails, sier hun.

Pedofili og satanisme

I sosiale medier flommer det over at hetsende innlegg. Det er blant annet konspirasjonsteorier om at LHBT-miljøet er knyttet til pedofili og satanisme.

– Vi lever ikke i en tid der vi bare kan skille det som skjer online fra den virkelige verden, sier Ari Drennen i den liberale medievakthunden Media Matters for America.

Samtidig er det mange pridearrangementer som går som planlagt med tusenvis av deltakere. Miljøet har vært utsatt for hets i tiår og mange har bygget opp en motstandsevne.

– Det er brede trusler og det kommer definitivt fra anti-woke-folk og deres oppfordringer til følgere om å forstyrre arrangementer. Men vi har veldig robuste sikkerhetsplaner og har hatt det i flere år. Så det er akkurat som vanlig, vil jeg si, sier David Clarke, talsperson for NYC Pride i New York.

Tilbake til 60-tallet

PJ Ashley, president for Sanctuary of the Treasure, sier at hun fikk sterke reaksjoner etter at hun la ut en post om at pridefeiringen i Port St. Lucie var avlyst.

– Folk begynte å komme med kommentarer om grooming av barn, sier hun.

Undersøkelser viser at støtten til LHBT-miljøet nå er lavere i USA enn den var på høyden av LHBT-bevegelsens gjennomslag.

Ashley sier hun snakker med flere eldre som sier de føler at de har gått tilbake i tid.

– De føler at de er redde for å komme ut og si noe nå. Så det er tilbake til 1960-tallet. Alt de har kjempet for, er det vi nå taper, sier hun.