President besøkte mirakelbarna som overlevde i jungelen etter flystyrt

NTB

Colombias president Gustavo Petro har besøkt de fire søsknene som overlevde 40 dager i regnskogen etter en flystyrt.

Barna – som er 13, 9, 5 og 1 år, behandles ved et militærsykehus i Bogota. De ble funnet i live etter å ha klart seg alene i jungelen i 40 dager etter at flyet de var i styrtet 1. mai. Moren og to andre døde.

Petro sa det var en glede for hele landet, et mirakel og en beretning for historiebøkene da barna ble funnet.

– Barna er i bedring. De tar til seg væske. Men de kan ikke spise ennå, sier forsvarsminister Ivan Velasquez etter å ha møtt barna sammen med Petro.

Barna har mindre alvorlige skader og ernæringsmangel etter dagene i regnskogen.

Familiemedlemmer av barna har også fått møte dem igjen.

– De er utslitt, stakkars små, sier bestefar Filencio Calencia, mens bestemor Fatima Valencia sier barna er tynne.

– Jeg gråter av glede. Barna er utslitt, men jeg har min datters kjøtt og blod tilbake, sier hun.

Barna ble funnet etter en intensiv leteaksjon der flere hundre deltok. En hund som kan ha blitt avgjørende for å finne dem, er nå savnet. Hunden etterlot seg spor som til slutt gjorde at letemannskapene fant barna, men hunden har ikke kommet tilbake.

Det pågår nå et søk etter redningshunden. Ifølge presidenten tror de at hunden har vært med barna over tid ettersom sporene etter hunden er sett sammen med barnas.