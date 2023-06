USA: Kina har spionbase på Cuba

NTB

Kina har hatt en spionbase på Cuba siden tidligst 2019, mener USA.

Amerikansk etterretning opplyser at spionbasen har vært ledd i Kinas ønske om å øke etterretningskapasitetene på global basis.

Ifølge en tjenestemann i Biden-administrasjonen har USA vært klar over basen. Bekreftelsen kommer etter at The Wall Street Journal skrev at Kina og Cuba har kommet til enighet om å bygge en lyttestasjon på øya.

Det hvite hus sier at avisartikkelen er unøyaktig. De mener kinesisk etterretning på Cuba er pågående og dermed ikke noe nytt.