Mann siktet for drapsforsøk etter knivangrep i Frankrike

Barna lekte på en lekeplass utenfor den østfranske byen Annecy. 31-åringen som er pågrepet for ugjerningen, er siktet for drapsforsøk. Foto: Laurent Cipriani / AP / NTB

NTB

Mannen som ble pågrepet for knivangrep på flere barn i Frankrike, er varetektsfengslet for drapsforsøk. Politiet tror ikke det lå noe terrormotiv bak angrepet.

I et fengslingsmøte lørdag sa statsadvokaten at tilstanden ikke lenger er livstruende for noen av knivofrene. Barna, som er mellom 22 måneder og tre år gamle, ligger fortsatt på sykehus.

De seks ofrene kommer fra fire land: Frankrike, Nederland, Portugal og Storbritannia.

Siktede er en 31 år gammel syrisk mann med oppholdstillatelse i Sverige. Motivet for angrepet er ikke kjent, men det er altså ingenting som tyder på at det er terrorrelatert.

