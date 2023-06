Turkmenistans diktator skal gjøre landet røykfritt

NTB

Lederen for ett av verdens mest lukkede land varsler en «kompromissløs kamp mot røyking» med mål om at hele landet skal slutte å røyke innen to år.

President Serdar Berdymukhamedov, som for et drøyt år siden tok over som landets eneveldige leder etter faren, varslere tøffere tak mot ulovlig tobakksimport, i tillegg til vannpiper og e-sigaretter.

Turkmenistan har allerede en streng røykelov, med forbud mot tobakksreklame og røyking på offentlig sted. Sigaretter kan kun selges i statens egne butikker.

Samtidig som Berdymukhamedov kunngjorde den nye kampen mot røyking, opplyste myndighetene at de hadde pågrepet 20 unge menn mistenkt for smugling. En av dem måtte stå fram på statlig TV og be om unnskyldning for at han hadde lagt ut et filmklipp på Instagram der han røyker vannpipe.