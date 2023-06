WSJ: Nord Stream-etterforskningen rettes mot spor i Polen

De to russiske Nord Stream-rørledningene ble 27. september i fjor utsatt for sabotasje på bunnen av Østersjøen. Det er ikke fastslått hvem som sto bak.

NTB

Etterforskningen av sabotasjeaksjonen mot Nord Stream-rørledningen dreies nå mot spor i Polen, melder The Wall Street Journal.

Avisa skriver at tyske etterforskere nå undersøker bevis som kan tyde på at et sabotasjeteam brukte Polen som operasjonsbase da rørledningen ble sprengt.

Yachten Andromeda, som etterforskerne mistenker var involvert i angrepet, skal ha seilt inn i polsk farvann. Andre funn tyder på at Polen var et nav for logistikken og finansieringen av angrepet i september i fjor, skriver avisa.

Tidligere har europeiske medier meldt at yachten var eid av et postboksselskap i Warszawa som ble opprettet av to ukrainere. Polske myndigheter skal ikke ha vært klar over at spor i Polen ble etterforsket. Ifølge The Wall Street Journal ble de klar over det da de leste om det i mediene.

Etterforskerne har tidligere uttalt at det kan ha blitt lagt ut spor som peker i den ene eller andre retningen for å villede.