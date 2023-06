Aktivister varsler demonstrasjoner mot Equinor-felt i Skottland

NTB

Hundrevis av demonstranter skal markere på strender og i sjøen i Skottland lørdag i protest mot Rosebank-feltet.

Aktivister har varslet at de vil ha markeringer på flere strender, samt ute i vannet i båter, kajakker og på paddleboards. De demonstrerer mot Rosebank-feltet, som Equinor utvikler.

Aktivistene mener feltet kan skape store miljøødeleggelser i tillegg til utslipp av klimagasser.

Det er ventet at Storbritannias energiminister Grant Shapps snart skal ta en avgjørelse på om utviklingen av feltet skal godkjennes. Det er anslått at feltet er Storbritannias største oljefelt som ikke er utvunnet.

Ifølge klimaaktivister vil forbrenningen av olje fra feltet føre til utslipp som er større enn det 28 lavinntektsland slipper ut på ett år.

En talsperson for Equinor sa tidligere denne uka at det er gjort vurderinger for å sikre at feltet utvikles på en ansvarlig måte.