Tre skutt i Stockholm-området

NTB

Tre menn ble skutt i og rundt den svenske hovedstaden Stockholm fredag kveld.

To menn ble funnet skutt i Solna, mens det kort tid etter kom melding om skyting i forstaden Jordbro der en mann ble skutt.

Politiet sier det er for tidlig å si om det er en sammenheng mellom skytingene. De skjedde med fem minutters mellomrom.

De to mennene som ble skutt i Solna, ble funnet ved en lekeplass. Ifølge politiet har vitner forklart at en mann forlot stedet på en sparkesykkel. Det er uklart om det var flere involvert enn de to. Ingen av de to er livstruende skadd.

Mannen som ble skutt i Jordbro, er i slutten av 20-årene. Han er sendt til sykehus, og saken etterforskes som drapsforsøk. En mann i 18-årsalderen er pågrepet i saken.