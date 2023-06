Sølvbelagt blyant antatt å ha tilhørt Adolf Hitler solgt på auksjon

Hitlers antatte sølvbelagte blyant var blant flere nazi-relaterte gjenstander som var oppe for auksjon.

Til tross for oppfordringer om å avbryte auksjonen ble flere nazi-gjenstander solgt.

En sølvbelagt blyant, antatt å ha tilhørt Adolf Hitler, har blitt solgt for over 50 000 norske kroner.

Blyanten, som er inngravert med initialene «AH», ble solgt til en som bød på auksjonen gjennom internett ved Bloomfield Auctions i Belfast, Nord-Irland.

Byderen betalte 5000 britiske pund for blyanten, selv om det var forventet at den ville hente inn mellom 50.000 og 80.000 pund.

Mindre enn forventet

Det antas at skriveredskapet ble gitt til nazi-diktatoren av hans langvarige partner Eva Braun som en gave på hans 52. bursdag den 20. april 1941.

Den er også inngravert med «Eva» på tysk. Blyanten ble opprinnelig kjøpt i 2002 av en samler, og forble i familien deres.

En rekke andre gjenstander assosiert med Nazi-Tyskland ble også auksjonert bort på tirsdag.

Et signert fotografi av Hitler ble solgt for 6200 britiske pund og var forventet å selges for 10.000 og 15.000 britiske pund.

En svastika-vimpel ble solgt for 170 britiske pund, og en armbind ble solgt for 190 britiske pund. Alle gjenstandene ble kjøpt av bydere på internett.

– En fornærmelse

Auksjonshuset i Nord-Irland ble oppfordret til å stoppe salget av de nazistiske gjenstandene.

Formannen for European Jewish Association, Rabbi Menachem Margolin, beskriver Bloomfield-auksjonen som en «fornærmelse mot de millionene som omkom» i Holocaust, samt «de få overlevende, og jøder overalt».

Auksjonshuset hevder at gjenstandene er en del av historien, og at de som kjøper dem er «legitime samlere».

De sier at de ikke hadde til hensikt forårsake nød eller vonde følelser.

Andre gjenstander som ble solgt på auksjonen inkluderte historiske britiske medaljer, deaktiverte våpen og en sjelden kongelig benådning utstedt av dronning Victoria til irske rebeller dømt for høyforræderi i 1869.