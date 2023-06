Vannstanden har begynt å falle etter demningskollaps i Ukraina

NTB

Vannstanden i de flomrammede delene i Sør-Ukraina har begynt å falle etter at Kakhovka-demningen kollapset natt til tirsdag.

Kollapsen utløste store oversvømmelser nedover langs Dnipro-elven.

– 35 bosetninger er fortsatt oversvømt på elvens høyre bredde. 3763 hus står under vann, men vannet har begynt å trekke seg gradvis tilbake, sier leder Oleksandr Prokudin for militæradministrasjonen i Kherson fylke.

Hans motpart Vitaly Kim i Mykolajiv-regionen sier at vannstanden også der har begynt å falle.

Demningen ligger i et russisk-okkupert område, og Russland hevder at den ble utsatt for et ukrainsk angrep. Ukraina hevder at det var Russland som sprengte demningen.