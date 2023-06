Boris Johnson trekker seg som parlamentariker

NTB

Storbritannias tidligere statsminister Boris Johnson går av som parlamentariker med umiddelbar virkning.

Storbritannias tidligere statsminister Boris Johnson går av som parlamentariker med umiddelbar virkning.

Avgangen som folkevalgt for Uxbridge og South Ruislip betyr at det utløses suppleringsvalg der.

– Det er meget trist å forlate Parlamentet, i hvert fall i denne omgang, sier Johnson i en uttalelse.

Avgangen knyttes til den såkalte partygate-skandalen som dreier seg om flere fester holdt i Johnsons statsministerbolig mens resten av Storbritannia var nedstengt under pandemien.

Nekter for regelbrudd

Johnson har bedt om unnskyldning for festene, men har hele tiden stått fast ved at han ikke brøt noen regler. Det var også budskapet hans da han ble innkalt til høring i Underhuset.

I ettertid er det reist tvil om Johnson snakket sant, og en komité i Underhuset har gransket dette. Komiteen har ennå ikke lagt fram sin rapport, men har orientert Johnson om hvilken vei det bærer.

Mottok brev

Johnson bekreftet fredag at han har mottatt et brev fra komiteen med beskjed om hva han hadde i vente.

– Jeg har mottatt et brev fra komiteen som til min forbauselse gjorde det klart at de er fast bestemt på å bruke funnene til å drive meg ut av Parlamentet, heter det i en kunngjøring fra den tidligere statsministeren.

«Kenguru-domstol»

Johnson kaller granskingskommisjon for en «kenguru-domstol», et begrep som beskriver et partisk rettssystem der dommen mot anklagede vanligvis er forutbestemt.

– Jeg blir tvunget ut av en håndfull personer som ikke har noen beviser som støtter opp under anklagene de kommer med, sier han.

Skandaler

Johnson har i årevis vært omgitt av skandaler, men har gang på gang kommet tilbake. Han ledet Det konservative partiet til valgseier i 2019, men mistet støtten både i eget parti og i befolkningen og ble kastet som statsminister før det hadde gått tre år.

I 2021 kom det fram at han fikk statsministerboligen pusset opp for 2,2 millioner kroner, og Det konservative partiet til å ta deler av regninga.

Johnson avfeide saken som «tull», men nektet å svare på hvor pengene kom fra. Det ble iverksatt en uavhengig gransking, som konkluderte med at det var «rimelige grunner» til å tro at ikke alt hadde gått riktig for seg.

Det ble også reist spørsmål rundt en luksustur til den karibiske øya Mustique i desember 2019, som ifølge Johnson ble betalt av en nær venn. Også det ledet til gransking, men den konkluderte med at han ikke hadde gjort noe galt.

Anklaget Labour-leder

I 2022 anklaget Johnson Labour-leder Keir Starmer for å ha vært ansvarlig for at den beryktede TV-profilen og overgriperen Jimmy Savile ikke ble rettsforfulgt. Starmer ble truet på livet etter anklagene og ble angrepet av høyreekstreme demonstranter utenfor parlamentet.

Uttalelsen, som Johnson senere trakk tilbake, vakte stort sinne både i opposisjonen og i hans eget parti, og flere av Johnsons ansatte gikk av.

I mai 2021 skal Johnson ha uttalt at han heller ville se «likene hope seg opp» enn å pålegge England flere restriksjoner for å hindre coronasmitte. Johnson nektet for å ha sagt dette.

Tafsende politiker

Johnson måtte også tåle sterk kritikk da det ble kjent at en av hans nærmeste allierte i partiet, Chris Pincher, ved to tilfeller hadde tafset på menn i fylla.

Johnson var kjent med at det forelå lignende anklager mot Pincher allerede i 2019, men lot ham likevel fortsette i partiet der han fikk en sentral post.

Som følge av Johnsons håndtering av Pincher-skandalen trakk daværende finansminister Rishi Sunak og helseminister Sajid Javid seg fra sine stillinger. En rekke andre fulgte etter, noe som til slutt ledet til Johnsons avgang.

Sunak etterfulgte ham senere som statsminister.

Avgangen som folkevalgt for Uxbridge og South Ruislip betyr at det utløses suppleringsvalg der.

– Det er meget trist å forlate Parlamentet, i hvert fall i denne omgang, sier Johnson i en uttalelse.

Avgangen knyttes til den såkalte partygate-hendelsen og Parlamentets gransking om hvorvidt han førte de folkevalgte bak lyset da han sa at han overholdt alle coronaregler.

Video: Her går det galt for Biden