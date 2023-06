Island stenger ambassaden i Moskva

NTB

Islands ambassade i Moskva stenger 1. august, og landet har bedt Russland om å redusere sin tilstedeværelse i Reykjavik tilsvarende.

Det kunngjorde Islands utenriksminister Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir fredag, ifølge rikskringkasteren RÚV.

Den russiske ambassadøren i Reykjavik ble innkalt til et møte fredag og informert om avgjørelsen. Han fikk også vite at Island forventer at Russland henter hjem sin ambassadør og minimerer sin diplomatiske aktivitet.

Samtidig understreker islendingene at det diplomatiske forholdet mellom landene ikke er avsluttet, kun at det begrenses, og at ambassaden gjenåpnes når forholdene tillater det.

I pressemeldingen fra Islands utenriksdepartement heter det at «aktivitetene på ambassaden i Moskva ikke svarer til utenrikstjenestens prioriteringer.»