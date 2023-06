Forskere etterlyser person med ny «kryptisk» corona-variant

USA:

Personens corona-variant er av en avstamning som kan gi svar på hvordan viruset kan mutere på nye måter.

I april i år gikk Marc Johnson, professor i molekylær mikrobiologi og immunologi ved universitetet i Missouris medisinstudie, ut på Twitter og etterlyste en person fra staten Ohio.

Personen han leter etter har en corona-variant med en «kryptisk» avstamning.

Begrenset søket til 1600

Johnson og teamet hans analyserte kloakken i området da de kom over den kryptiske covid-avstamningen.

Selv om det har blitt funnet enorme mengder av denne unike stammen, har forskerne kommet frem til at alt stammer fra en enkelt person i Ohio, skriver Business Insider.

Covid-avstamningen har blitt funnet to steder: byen Columbus og i byen Washington Court House. Stedene ligger nesten 65 kilometer fra hverandre. Johnson tror personen bor i den ene byen og jobber i den andre.

Johnson og hans Twitter-følgere skal ha begrenset de mistenkte til rundt 1600 personer. Det er antallet personer som foretar den daglige pendlingen mellom de to byene.

Bør søke hjelp

Ifølge professoren er det ikke snakk om en overhengende trussel mot folkehelsen. Personen det er snakk om har sannsynligvis en form for lang-covid som ikke er smittsom.

Forskerne er derimot veldig interessert i å finne disse unike avstamningene, og identifisere personene som har dem. Dette for å lære mer om hvordan coronaviruset muterer og hvorfor noen mennesker blir «super-utskillere» av viruset i lange perioder.

Disse kryptiske stammene kan for eksempel være med å varsle om nye varianter som kommer.

Når det gjelder den mystiske personen presiserer Johnson at det ikke dreier seg om en «menneskejakt». Han håper bare at de kommer i kontakt med vedkommende slik at de kan søke hjelp.

Ifølge Johnson opplever personen nemlig sannsynligvis mageproblemer, og vet kanskje ikke at de har lang-covid en gang.

– Jeg vil gjerne vite detaljene, men først og fremst vil jeg at vedkommende skal søke behandling, sier han til Business Insider.

