Kadyrov: Kan erobre flere europeiske land

Den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov peker ut tre europeiske land han mener Russland kan erobre.

Ramzan Kadyrov styrer den russiske republikken Tsjetsjenia med jernhånd. Han har kommet med flere trusler mot europeiske land. I et nytt intervju peker han ut tre land han mener styrkene hans kan erobre.

– De kan ta Polen, Frankrike og Tyskland. Det vil skje i nær fremtid dersom motstanderne ikke endrer taktikk, sier den tsjetsjenske lederen til det statskontrollerte nyhetsbyrået Grozny-inform ifølge svenske Aftonbladet.

I intervjuet heder Kadyrov at en tsjetsjensk spesialstyrke som for tiden kjemper på russisk side i Donetsk-regionen i Ukraina vil sendes vestover mot Europa etter å ha kjempet seg ferdig i Øst-Ukraina.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

Flere trusler

Dette er ikke første gang Kadyrov har kommet med trusler mot andre europeiske land. I februar var han tydelig på at Russland burde invadere Polen etter det han var sikker på skulle bli en sikker russisk seier i Ukraina.

Han har også åpnet for å «utslette ukrainske byer fra jordens overflate» og drive jihad, eller islamsk hellig krig, i Ukraina.

Kadyrov har lenge hatt et godt forhold til Russlands president Vladimir Putin. Han har blant annet blitt omtalt som «Putins pitbull», og har selv sendt flere tsjetsjenske styrker til Putins krig i Ukraina.

Se video: Ukraina slår tilbake (saken fortsetter under videoen).

Your browser doesn't support HTML5 video. Hvem angriper hvem: Ukraina slår tilbake

Tror fortsatt på seier

Ifølge tenketanken Institute for the Study of War (ISW) har Kadyrov og hans tsjetsjenske styrker trolig overtatt deler av den beryktede Wagner-gruppens rolle i forbindelse med sistnevntes tilbaketrekning fra byen Bakhmut i Ukraina.

Samtidig opplyste der russiske forsvarsdepartementet forrige uke at tsjetsjenske spesialstyrker hadde igangsatt en offensiv i Øst-Ukraina.

Til tross for ansvaret Kadyrovs spesialstyrker har fått mener ISW at trusselen styrkene utgjør er overdrevet. Kadyrov er likevel sikker i sin sak.

– Vi har folk, kampvilje og avansert teknologi. Det er alt du trenger, sier han ifølge Aftonbladet.