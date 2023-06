Russisk dommer (42) funnet død utenfor leiligheten

Skal ha falt ut av vinduet og ned tolv etasjer, skriver lokale medier.

Torsdag morgen ble den føderale russiske dommeren Artem Bartenev (42) funnet død utenfor leilighetskomplekset sitt i den russiske republikken Tartarstan.

Det melder Newsweek.

Utnevnt av Putin

Lokale medier betegner det hele som en ulykke, og hevder Bartenev skal ha falt ut av vinduet av leiligheten sin, ned tolv etasjer og omkommet.

Dødsfallet er under etterforskning.

Bartenev jobbet som dommer ved Kirovsky tinghus i byen Kazan, og ble utnevnt av Russlands president Vladimir Putin 14. juli 2022.

Han var gift og hadde to døtre.

Oligarker faller som fluer

Bartenev stiller seg bare i rekken av innflytelsesrike russere som har omkommet under mystiske omstendigheter siden starten av 2022, og etter starten av invasjonen.

I 2022 døde hele 20 russiske oligarker på merkelige vis. Syv av dem falt i døden, på samme måte som Bartenev.

I februar døde i tillegg 58 år gamle Marina Jankina, økonomisjef i Russlands vestlige militærdistrikt, etter å ha falt fra 16. etasje i St. Petersburg.

Den 4. juni døde i tillegg den tidligere sjefen for Statens inspektorat for trafikksikkerhet i Sverdlovsk-regionen, Juri Demin (62), etter et fall fra andre etasje fra sommerhuset sitt i byen Sysert under byggearbeid.

