Greta Thunberg avslutter skolestreik – er ferdig med skolegangen

Greta Thunbergs skolestreiker har blitt et kjent syn i Stockholm. Foto: Claudio Bresciani / TT / NTB

NTB

Klimaaktivisten Greta Thunberg skal ikke lenger gå i skolestreik hver fredag. Etter 251 uker med streiker har hun nemlig avsluttet skolegangen.

– Da jeg begynte å streike i 2018, trodde jeg aldri at det kunne føre til noe. Etter å ha streiket hver dag i tre uker, var vi en liten gruppe barn som bestemte oss for å fortsette med dette hver fredag. Og det gjorde vi, og det er sånn Fridays for Future ble til, skriver Thunberg på Twitter.

Hun begynte skolestreiken utenfor Riksdagen i Stockholm i august 2018. Målet var å påvirke politikerne til å leve opp til kravene i Parisavtalen.

Siden 2018 har Thunberg blitt en av verdens mest kjente klimaaktivister. I tillegg til skolestreikene, som ble særlig utbredt i 2019, har hun deltatt i en rekke andre demonstrasjoner og på klimakonferanser rundt om i verden.

Thunberg slutter imidlertid ikke å demonstrere.

– Vi som kan snakke ut, har en plikt til å gjøre det. For å forandre alt, trenger vi alle. Jeg fortsetter å demonstrere på fredager, selv om det teknisk sett ikke er skolestreik. Vi har ganske enkelt ikke noe annet valg enn å gjøre alt vi kan. Kampen har så vidt begynt.

I Twitter-tråden har Thunberg et bilde av seg selv med den tradisjonelle hvite studentlua som svenske avgangselever bærer.