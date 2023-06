Utvikler raketter med 1000 kilometer rekkevidde: – Veldig gode utsikter

Hittil har den ukrainske hæren kun fått raketter med kortere rekkevidde av frykt for at våpnene skal brukes til å ramme mål inne på russisk territorium. Nå kan Ukraina bli selvforsynt med langtrekkende våpen.

– Vi har veldig gode utsikter til å utvikle ukrainske missiler med en rekkevidde på mer enn 1000 kilometer.

Det bekrefter forsvarsminister, Oleksij Reznikov, skriver Ukrinform.

Les alt om krigen i Ukraina!

Ukraina har mottatt enorme mengder våpenmateriell fra sine vestlige allierte. Likevel mangler de våpen som kan slå ut russiske mål på lengre avstand. Ofte er kommandoplasser, ammunisjonslagre og avanserte våpen plassert langt bak fiendens linjer. For å nå disse holder det ikke med kortdistansevåpen.

Russlands brutalitet senker terskelen for nye våpenleveranser



Ukraina skal ha innledet den lenge varslede motoffensiven. Les mer Lukk

Fram til i dag har det vært motstand, spesielt i USA og Tyskland, mot å gi Ukraina tilgang på våpen med lang rekkevidde. Frykten har vært at dette kan bidra til uønsket eskalering, og friste ukrainerne til å rette sine våpen mot mål inne i Russland.

Men etter hvert som krigens brutalitet når stadig nye høyder, og Russland har intensivert sine rakettangrep mot Kyiv og andre store ukrainske byer, har pendelen snudd. Det som tidligere var utenkelig, som leveranser av stridsvogner, tanks, kampfly og langdistansevåpen, er nå oppe til diskusjon. Noen land har allerede signalisert at de er klare til å gi Ukraina det de ønsker seg mest.

– Vi kan forbedre sjansene deres for seier betydelig

Fredag melder Politico at en gruppe medlemmer av Representantenes hus har skrevet et brev til Joe Biden. I brevet oppfordret ni republikanske og demokratiske representanter presidenten til raskt å gi grønt lys for ATACMS.

Dette er et våpensystem som har en rekkevidde på 300 kilometer. Det er dobbelt så langt som de fleste våpnene Ukraina i dag har tilgjengelige, som det amerikanskproduserte HIMARS.

«Krigen i Ukraina har blitt en konflikt med knusende utmattelse. Vi kan og må bidra til å bryte denne fastlåste situasjonen. Ved raskt å gi de ukrainske styrkene disse tilleggsevnene, kan vi forbedre sjansene deres for seier betydelig, gjenopprette freden i Europa og sikre en mer stabil og velstående verden», heter det i brevet.

Video: Ukraina: Bakholdsangrep på russisk båt

Your browser doesn't support HTML5 video. Ukraina: Bakholdsangrep på russisk båt

Vil sende ATACMS

De siste ukene har Biden-administrasjonen signalisert at den er åpen for å sende ATACMS, men for at det skal skje må dette klareres politisk og militært både i USA og Nato.

Brevet fra Representantenes hus oppfordrer presidenten til å godkjenne leveranser av flere avanserte våpen, inkludert amerikanskproduserte F-16 jagerfly.

De ønsker også at USA skal tilby flere Patriot-missilforsvarssystem, og fremskynde overføringen av M1 Abrams-tanks, som etter planen er ventet å bli levert Ukraina innen slutten av året.

– En kraftig forbedring av forsvarsevnen vår

Ukrainas tidligere president, Petro Porosjenko, varslet allerede i 2019 at Ukraina trenger høypresisjonsmissiler.

– Vi har startet de viktigste testene av kryssermissiler. Vi har et missil som har bestått tester, som er i stand til å skyte over 1000 kilometer og bære en kamplast på 150 kilo. Dette er et høypresisjon våpen, som ble utviklet av ukrainske

spesialister, og er en kraftig forbedring av forsvarsevnen vår, sa Porosjenko til Ukrainas ICTV-kanal.

Storbritannia har allerede levert krysserraketter av typen Storm Shadow til Ukraina. Rakettene har en rekkevidde på 250 kilometer, og vil trolig være en viktig brikke i offensiven som nå skal være i gang.

Russiske myndigheter har karakterisert den britiske leveransen som en «ekstremt fiendtlig» handling.

Video: Demning-katastrofe: Over 40.000 rammet