Erdogan bytter ut sentralbanksjefen enda en gang

NTB

Tyrkias president har utnevnt sin sjette sentralbanksjef siden 2014. Nylig fikk landet ny finansminister etter Recep Tayyip Erdogans seier i presidentvalget.

Hafize Gaye Erkan erstatter Sahap Kavciouglu, som har ledet sentralbanken siden 2021. Det har vært en periode preget av galopperende prisvekst og dramatisk fall for tyrkiske lira.

Erkan har vært bankdirektør i USA, og karrieren inkluderer blant annet investeringsbanken Goldman Sachs og First Republic Bank, som nylig gikk over ende, skriver Bloomberg. Hun forlot First Republic to år før banken kollapset.

Bloomberg tror utnevningen av Erkan kan være et signal om å vri pengepolitikken i en mer konvensjonell retning. Under hennes forgjenger har politikken utmerket seg ved å følge Erdogans linje om å stimulere økonomien ved å sette ned renten tross skyhøy inflasjon. Dette er stikk i strid med vanlig økonomisk tankegang.