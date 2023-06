Fortsatt lav prisvekst i Kina

NTB

Prisutviklingen i Kina er fortsatt tilnærmet flat, med en inflasjon på 0,2 prosent fra mai i fjor til samme måned i år.

Tallene fra landets nasjonale statistikkbyrå er i tråd med forventningene til analytikere Bloomberg har snakket med. I april lå årsinflasjonen på 0,1 prosent.

Samtidig bidrar svakere etterspørsel og fallende eksport til at økonomien har bremset opp. Det har ført til at noen nå ber om rentekutt og økt innsats fra regjeringen for å få fart på økonomien.

Kina har allerede lavere rente enn de andre store økonomiene, og en inflasjon nær null viser utfordringene for beslutningstakere som prøver å stimulere til vekst.