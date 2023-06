USA og Cuba avviser melding om kinesisk lyttestasjon

NTB

Det stemmer ikke at Kina har inngått en avtale Cuba om å opprette en elektronisk lyttestasjon, ifølge amerikanske og cubanske myndigheter.

Wall Street Journal skrev torsdag at Kina har inngått en prinsippavtale med Cuba om å opprette en slik lyttestasjon, og at Beijing skal ha gått med på å betale cubanske myndigheter flere milliarder dollar for dette.

Avisen siterer amerikanske tjenestemenn med tilgang på høyt graderte dokumenter, men Pentagon avviser nå at dette stemmer og sier at de ikke er kjent med at det foreligger slike kinesiske planer.

– Basert på informasjon vi har, er dette ikke riktig. Vi kjenner ikke til at Kina og Cuba er enige om å bygge en ny spionstasjon, sier Pentagons talsmann Patrick Ryder.

En talsmann for president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsråd avviser også meldingen.

– Vi har sett denne rapporten. Det er ikke korrekt, sier John Kirby.

Cubanske myndigheter kaller påstanden oppspinn.

– Løgnaktig og ubegrunnet, sier viseutenriksminister Carlos Fernandez de Cossio.

Rapporten i Wall Street Journal er ifølge ham ment å rettferdiggjøre USAs mangeårige sanksjoner. Cuba er imot all utenlandsk militær tilstedeværelse i Latin-Amerika og Karibia, sier han.