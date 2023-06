Ukraina og KI temaer da Sunak møtte Biden

NTB

Ukraina-krigen, skiftet av generalsekretær i Nato og KI-utviklingen var blant temaene da Storbritannias statsminister Rishi Sunak møtte president Joe Biden.

Storbritannia og USA har i tiår dyrket det som gjerne omtales som et «spesielt forhold», med tett samarbeid i mange sammenhenger. På spørsmål om hvordan forholdet fungerer om dagen, ga Biden tommel opp og svarte at det var i «veldig bra stand».

Spørsmålet om leveranser av kampfly til Ukraina antas å ha vært høyt på dagsordenen på møtet, sammen med situasjonen etter ødeleggelsen av Kakhovka-demningen.

Det antas også at Sunak vil forsøke å legge inn et godt ord for den britiske forsvarsministeren Ben Wallace som ny Nato-sjef når Jens Stoltenbergs periode utløper i september.

Sunak har gjort et poeng av å fremme Storbritannia som et sentrum for utviklingen av såkalt kunstig intelligens (KI), og har kunngjort at hans regjering vil samle politikere, forskere og ledere i teknologibransjen til et «toppmøte» om KI-sikkerhet til høsten.