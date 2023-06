Russiske opprørere har større planer enn Belgorod

Aleksej Baranovskyj, representant for den politiske fløyen til «Legionen for frihet for Russland» (LSR).

En representant for en av de russiske opprørsgruppene avslører hva deres største mål er.

At russiske opprørsgrupper har begynt å lage bråk i den russiske grensebyen Belgorod har gitt krigen en ny dimensjon.

I tillegg er det flaut for Russland.

Får opprørsgruppen «Legionen for frihet for Russland» (LSR) det som de vil, blir det enda flauere.

De vil de slå til

Aleksej Baranovskyj, representant for den politiske fløyen til LSR, forteller i et intervju med Newsweek at de gjør suksess i grenseområdene, men at det bare er en liten del av planen deres.

– Minimumsplanen er å opprette en demilitarisert sone ved grensene til Ukraina, slik at «putinister» (russiske soldater, journ.anm.) ikke kan skyte landbaserte våpen mot Ukrainas territorium herfra, sier Baranovskyj til Newsweek.

– Men hovedplanen er selvfølgelig en rask marsj mot Moskva, legger han til.

Ifølge Baranovskyj vil det være mulig «når de ukrainske styrkene frigjør Krim». Da vil lammelsene i regjeringssystemet i Russland begynne og president Vladimir Putins makt vil begynne å vakle.

– I det øyeblikket vil det være nødvendig å slå til mot hjertet av det diktatoriske regimet, sier han.

Klarer ikke å slå ned opprøret

I forrige måned oppsto det kamper på russisk side av grensen. De russiske grensestyrkene har ikke vært i stand til å stoppe opprørene.

Ukraina har nektet innblanding, mens opprørsgrupper som LSR og «Russisk frivillighetskorps» (RVC) har tatt på seg ansvaret.

De har blant annet ødelagt russisk militærutstyr, tatt fiendtlige tropper og til og med okkupert bosetninger.

Tusenvis av sivile har blitt evakuert fra grenseområdet.

Se video: Hvem angriper hvem: Ukraina slår tilbake