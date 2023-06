Den amerikanske predikantgiganten Pat Robertson er død

NTB

Pat Robertson, som etablerte den evangeliske TV-kanalen Christian Broadcasting Network (CBN) og stilte som presidentkandidat i USA i 1988, er død.

Robertson ble 93 år gammel.

Som karismatisk kristen var Robertson svært delaktig i å gjøre kampen for kristne verdier til en sentral del av Det republikanske partiet.

I 1989 etablerte han Christian Coalition, som ble en viktig faktor i Det republikanske partiet på 1990-tallet.

Nådde ut til millioner

Med sitt TV-program The 700 Club, som gikk på lufta daglig på CBN, nådde han ut til mange millioner amerikanere i over 50 år. Flere presidenter var innom programmet.

I senere år var Robertson kjent for gjentatte ganger å ha uttalt at Gud dømte USA for alt fra homoseksualitet til evolusjonslære i skolen. I 2001 hevdet han at terrorangrepene 11. september var forårsaket av en rasende Gud, noe som skapte et voldsomt oppstyr i USA.

Året etter gikk han hardt ut mot islam, noe som gjorde at daværende president George W. Bush tok avstand fra Robertson. Senere oppfordret han blant annet til likvidering av Venezuelas president Hugo Chávez, og i 2014 hevdet han at håndklær i Kenya kunne spre aids.

Samtidig som han fordømte Bill Clinton da han ble fanget opp i en sexskandale i 1998, var Robertson en ivrig tilhenger av Donald Trump. I 2021 valgte Robertson omsider å gå av som direktør for CBN, men fortsatte å opptre på The 700 Club til det siste.

Stilte som presidentkandidat

Siden CBN var registrert som en religiøs, veldedig organisasjon var Robertsons betydelige inntekter derfra skattefrie. Med pengene han tjente på predikantvirksomheten sin, etablerte Robertson et universitet, en humanitær organisasjon og en organisasjon som kjemper for religiøses ytringsfrihet.

The Family Channel, som senere ble kjøpt opp av News Corporation, var også en Robertson-idé.

Inntektene hjalp også da Robertson stilte som presidentkandidat for Det republikanske partiet i 1988, etter å ha fått mer enn tre millioner til å melde seg frivillige til valgkampen. Han endte på tredjeplass i primærvalgene, bak visepresident George H.W. Bush og senator Bob Dole.

I løpet av livet skrev han 15 bøker, og han og kona Dede hadde fire barn, 14 barnebarn og 24 oldebarn.