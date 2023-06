«Jomfrufødsel» i dyrehage: Første av sitt slag

Krokodillen hadde vært isolert i 16 år da den plutselig la 14 egg.

Denne uken publiserte forskerne en studie om en amerikansk krokodille som i 2018 gjennomgikk en «jomfrufødsel».

Krokodillen ble tatt i fangenskap i 2002, bare to år gammel, og hadde siden levd isolert i dyreparken Parque Reptilandia i Costa Rica.

Men i januar 2018 hadde hunn-krokodillen lagt 14 egg. Av disse var halvparten befruktet. Krokodillen hadde altså gjennomgått en slags «jomfrufødsel».

Foster var nesten identisk med moren

I studien publisert i tidsskriftet Biology Letters, tok dyrehagen eggene og prøvde å ruge frem de syv befruktede eggene. Da de ikke hadde klekket etter tre måneder, åpnet de eggene.

Seks av de befruktede eggene hadde ikke utviklet seg, men i ett av dem fant de et fullt utformet, men ikke levedyktig krokodille-foster.

En genetisk analyse viste at den nesten var identisk med moren.

Leder av studien, entomolog ved Virginia Tech, Warren Booth, skriver at det var «skuffende» at egget ikke klekket, men at det ikke er uvanlig at avkom av slike jomfrufødsler lider av store abnormiteter og ikke klarer å leve tilstrekkelig.

Kan si noe om dinosaurer

Jomfrufødsel, også kjent som fakultativ partenogenese (FP), er en type aseksuell reproduksjon hos arter som normalt reproduserer seg seksuelt, og er mer vanlig hos arter på randen av utryddelse, skriver Live Science.

Tidligere har forskere sett dette hos fugler, haier, øgler og slanger i fangenskap, men dette er første tilfellet registrert hos en krokodille-art.

Sammen med fugler er krokodillene de gjenværende representantene for arkosaurene på jorda. Tidligere tilhørte også dinosaurer og pterosaurer denne gruppa.

Forskerne mener funnet kan gi «fristende» innsikt i de mulige reproduksjonsevnene til disse utdødde artene.

