Russland truer seg med å avslutte kornavtale etter eksplosjon i rørledning

NTB

Russland anklager Ukraina for å ha sprengt en rørledning for ammoniakk og truer med å trekke seg fra avtalen om eksport av ukrainsk korn.

En talsperson for det russiske forsvarsdepartementet kalte onsdag eksplosjonen et «slag mot kornavtalen» og hevdet at «et ukrainsk rekognoserings- og sabotasjeteam» sto bak.

Eksplosjonen skjedde mandag kveld i landsbyen Masiutivka i ukrainske Kharkiv. Rørledningen forbinder den russiske byen Togliatti med ukrainske Odesa ved Svartehavet og frakter ammoniakk, som er basisen for moderne gjødselproduksjon.

De siste månedene har Russland flere ganger presset på for at en gjenåpning av rørledningen skal inngå som en del av avtalen som sikrer korneksport fra Ukraina.