Skogbranner i Canada førte til dårligst registrerte luftkvalitet i New York

NTB

Skogbrannene som herjer øst i Canada, har røyklagt byer på både canadisk og amerikansk side av grensa. Det har ikke blitt registrert dårligere luftkvalitet i New York enn på onsdag, skriver New York Times.

Det amerikanske miljødirektoratet EPA har siden 1999 registrert luftkvaliteten. Onsdag bidro store mengder finpartiklet støv fra skogbranner til at luftkvalitetsindeksen i New York nådde 413, skriver avisa. Det er mer enn dobbelt så ille som toppnoteringen fra tirsdag. Indeksen går ikke høyere enn 500.

Er tallet høyere enn 100, fører det gjerne til at det blir utstedt helseadvarsler for barn, eldre og andre i risikogrupper. Verdier over 300 anses som skadelige for alle. Aller verst står det ifølge CBS til i Philadelphia, der indeksen natt til torsdag lå på 447.

Eksperter har varslet at Canada kan stå overfor sin verste skogbrannsesong noensinne. I Quebec var det over 150 aktive skogbranner tirsdag. Den fransktalende provinsen har bedt om internasjonal hjelp til å takle de mange brannene. USAs president Joe Biden snakket onsdag med Canadas statsminister Justin Trudeau over telefon og lovte å sende ytterligere hjelp.

I sentrum av den canadiske hovedstaden Ottawa var røyken onsdag så tjukk at høye bygninger knapt var synlige på tvers av Ottawa-elven.