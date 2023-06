Avis: USA kjente til ukrainske planer om Nord Stream-sabotasje

NTB

USA hadde etterretningsinformasjon om ukrainske planer om å angripe Nord Stream-rørledningene tre måneder før eksplosjonene skjedde, skriver Washington Post.

Den amerikanske etterretningstjenesten CIA fikk i juni fjor, via en europeisk etterretningstjeneste, informasjon om at et team på seks personer fra de ukrainske spesialstyrkene hadde planer om å sprenge de to gassrørledningene, skriver avisen.

De seks skal ha rapportert direkte til Valerij Zaluzjnyj, øverstkommanderende i det ukrainske forsvaret, ifølge etterretningsrapporten. Videre heter det at Zaluzjnyj fikk ansvaret for operasjonen slik at ikke president Volodymyr Zelenskyj skulle vite om den.

Zelenskyj bestrider

Ukraina kjente ikke til planer om å sprenge rørledningene, sa Zelenskyj i et intervju med tyske Bild onsdag. Zelenskyj sa at han som president har makten til å gi slike ordre, men at han ikke gjorde dette.

– Jeg ville aldri gjort det, sa han.

– Jeg tror ikke at militæret eller etterretningstjenestene våre gjorde noe sånt, sa Zelenskyj videre. Han la til at han «gjerne vil se bevis».

Lekket på nettplattform

CIA skal ha fått etterretningsinformasjonen tre måneder før de to gassrørledningene ble sprengt i september i fjor.

Det er ikke kjent hvilken europeisk etterretningstjeneste CIA fikk opplysningene fra. Kilder sier til Washington Post at CIA delte informasjonen med Tyskland og «andre europeiske land».

De europeiske etterretningsopplysningene skal ha kommet fram i graderte dokumenter som ble lekket på nettplattformen Discord av den amerikanske 21-åringen Jack Teixeira i april. Detaljer om planen skal ha blitt delt med CIA i juni 2022, skriver avisen.

Energikrise

Ledningene ble bygget for å frakte naturgass fra Russland til Tyskland. De ble helt ødelagt i eksplosjonene. Dermed falt en kilde til potensielt enorme inntekter bort for Russland.

Det som synes å ha vært en sabotasjeaksjon, førte også til en energikrise i Europa, som fortsatt var svært avhengige av russisk olje og gass. Like før hadde oljeprisen skutt i været som følge av krigen.

Flere land, blant dem Russland, USA og Ukraina, er anklaget for å stå bak, men alle nekter for dette.