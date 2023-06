Verdensbanken skal gjøre skadevurdering etter demningskollaps i Ukraina

Beboere blir evakuert fra et oversvømt nabolag i Kherson etter at Kakhovka-demningen ble ødelagt. Det skapte en massiv flom. Verdensbanken vil hjelpe landet ved å gjennomføre en rask vurdering av skadene og behovene. Foto: Roman Hrytsyna / AP / NTB

NTB

Verdensbanken skal støtte Ukraina ved å gjøre en rask vurdering av skadene og behovene etter at den store Kakhovka-demningen ble ødelagt natt til tirsdag.

Verdensbank-toppen Anna Bjerde tvitret onsdag at ødeleggelsen av demningen har «mange svært alvorlige konsekvenser for tilbudet av essensielle tjenester og miljøet».

Ukraina statsminister Denys Sjmyhal skriver på samme plattform at han har snakket med Bjerde om skadevirkningene av demningskollapsen, og at hun har forsikret ham om at Verdensbanken vil gjennomføre en rask vurdering av skader og behov som følge av den.

Ukraina og Russland gir hverandre skylda for katastrofen. Ifølge ukrainske myndigheter gjør flommen som har fulgt ødeleggelsen av demningen, at hundretusenvis mister drikkevann, titusenvis hektar av landbruksarealer blir oversvømt og at minst 500.000 hektar som ikke kan vannes, blir gjort om til «ørkener».

Bjerde sier at den nye skadevurderingen vil bygge videre på Verdensbankens tidligere anslag om at det vil koste 411 milliarder dollar å gjenoppbygge den ukrainske økonomien etter Russlands invasjon. Det internasjonale pengefondet (IMF) sa onsdag at det er svært bekymret for de sosiale, økonomiske og miljømessige skadevirkningene etter at demningen ble ødelagt.