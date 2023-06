Hundrevis evakuert etter togbrann i tunnel i Østerrike

NTB

Hundrevis av passasjerer måtte evakueres etter at det begynte å brenne i et passasjertog i en nesten 16 kilometer lang tunnel i Østerrike onsdag kveld.

Ifølge Tiroler Tageszeitung ble brannen i Terfnertunnelen i Tyrol meldt klokka 20.45 og store brannmannskaper kom raskt til stedet.

Toget som var på vei nordover mot Hamburg og Amsterdam, hadde rundt 200 passasjerer om bord, og brannmannskaper rykket straks inn i tunnelen for å starte evakuering. Ifølge nødetatene ble 370 passasjerer evakuert fra toget.

Utenfor tunnelåpningen ble det etablert skademottak. Rundt 50 har fått lettere skader eller har pustet inn røyk, ifølge politiet.

Redningsledelsen meldte raskt at brannen var under kontroll, og etter drøyt to timer kom det også melding om at den var slukket.

Terfnertunnelen har dobbeltspor og er godkjent for hastigheter opp mot 220 km/t.

Ifølge den østerrikske kringkasteren ORF skal brannen ha startet da en kjøreledning falt ned på togsettet og utløste brann i biler som ble fraktet på en av vognene.