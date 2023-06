Fox News anklager Tucker Carlson for kontraktsbrudd etter Twitter-program

Fox News anklager tidligere programleder Tucker Carlson for kontraktsbrudd etter at Carlson lanserte sitt nye program på Twitter denne uka. Den kontroversielle Fox-profilen fikk sparken i april. Foto: Richard Drew / AP / NTB

NTB

Tidligere Fox News-profil Tucker Carlson anklages av kanalen for kontraktsbrudd etter å ha hatt premiere på sitt eget program på Twitter, melder Axios.

Fox tok kontakt med Carlsons advokater onsdag, dagen etter at Carlson hadde hatt premiere på sitt Twitter-program, går det fram i en kopi av et brev nettstedet har fått tilgang til.

Carlson-advokat Bryan Freedman sier i en uttalelse til Axios at Fox karakteriserer seg som en forkjemper for ytringsfriheten, og at de «prøver å ta fra Tucker Carlson hans rett til å uttrykke seg fritt fordi han brukte sosiale medier til å dele sine tanker om aktuelle saker».

Carlson, som ble sparket av kanalen i april like etter et gigantforlik med Dominion Voting Systems om usanne påstander om valgfusk, er ifølge Fox fortsatt bundet av kontraktsbetingelser om at han kun skal arbeide for selskapet.

En kilde sier til Axios at Carlson har fått beskjed fra en person høyt oppe i Fox om at kanalens mål er å hindre ham i å jobbe fram til 2025.