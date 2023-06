Frykt for helse og miljø etter sprengning av demning i Ukraina

NTB

Vannmassene fra Kakhovka-dammen sørøst i Ukraina kan forårsake massedød av fisk og spredning av sykdommer blant innbyggerne, advarer eksperter.

Den ødelagte Kakhovka-demningen i den russiskokkuperte delen av Ukraina har forårsaket store oversvømmelser på begge sider av elva, og ukrainske myndigheter frykter for innbyggernes helse.

Giftige kjemikalier kan havne i flomvannet og finne veien til vanninntak og brønner i Kherson-fylket, advarer det ukrainske helsedepartementet.

Helseeksperter tar nå vannprøver, og myndighetene har økt lagrene av antibiotika langs elva, blir det opplyst.

Det er også innført forbud mot å spise fisk fra elva av frykt for at det kan resultere i dødelig botulisme.

Uunngåelig innvirkning

Greenpeace deler Ukrainas bekymring og frykter at flomvannet vil få enorme følger for miljøet langs elva.

– Som følge av omfanget av denne katastrofen, vil det få uunngåelig innvirkning på vannforsyningen til millioner av mennesker og landbruket de kommende sommermånedene og utover, sier miljøorganisasjonen.

– Miljøtrusselen inkluderer utslipp av gift og annen forurensning, alvorlig skade på skjøre økosystemer, nasjonalparker og biosfæren i Svartehavet, advarer de videre.

Vannet synker



Ifølge ukrainske eksperter ventes det at vannstanden nedenfor den ødelagte demningen vil begynne å synke onsdag kveld, etter å ha vært mer enn 5 meter over det normale.

2000 mennesker er evakuert fra den ukrainskkontrollerte delen av flomområdet, der 17 landsbyer med rundt 16.000 innbyggere er hardt rammet.

– Vi har ikke noe hus lenger. Du kan ikke engang se taket, sier 46 år gamle Dmytro Melnikov, som har flyktet fra vannmassene sammen med de fem barna sine.

– Hele distriktet står under vann nå, sier han oppgitt.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Vannstanden i elva Dnipro steg med over 5 meter da Kakhovka-demningen ble ødelagt, og tusenvis av innbyggere måtte flykte fra vannmassene. Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha sprengt demningen. Les mer Lukk

Måtte svømme

Redningsmannskaper i små båter evakuerer strandede innbyggere, og passet er alt noen av dem har fått med seg.

Noen ventet forgjeves på redningen og så til slutt ingen annen utvei enn å legge på svøm, mens en mann padlet i trygget på en oppblåsbar madrass.

– Alle rommene mine står under vann, kjøleskapet mitt flyter rundt, fryseren, kjøkkenskapene, alt, forteller 68 år gamle Nataliya Korzj. Barbeint og skjelvende ble hun til slutt plukket opp av redningsmannskaper i en jolle.

– For å komme til rommet der hundene var, måtte jeg dykke. Jeg vet ikke hva som skjedde med dem, sier hun.

Anklager hverandre

Det er fortsatt ikke slått fast hva som forårsaket demningskollapsen, men Ukraina og Russland anklager hverandre for å ha sprengt den.

I et hastemøte i FNs sikkerhetsråd tirsdag kveld omtalte Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia hendelsen som «overlagt sabotasje gjennomført av Kyiv» og kalte det «en krigsforbrytelse eller terrorhandling».

Ukrainas FN-ambassadør Sergij Kyslytsja anklaget Russland og kalte det en «økologisk og teknologisk terrorhandling» og nok et eksempel på «russernes folkemord».

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Redningsmannskaper har evakuert over 2000 mennesker langs elva Dnipro, der vannstanden steg med over 5 meter etter at den russiskokkuperte Kakhovka-demningen ble sprengt. Les mer Lukk

Uklart

Omverdenen er foreløpig forsiktige med å konkludere.

– Det er uklart hvem som har skylden for demningskollapsen, men det virker ufornuftig av Ukraina å gjøre dette, sa USAs viseambassadør i FN, Robert Wood.

– Det er for tidlig å foreta noen form for meningsfull vurdering av detaljene, konstaterte Storbritannias utenriksminister James Cleverly under et besøk i Ukraina.

– Barbarisk

Russlands president Vladimir Putin kommenterte først onsdag kollapsen og kalte det en «en barbarisk handling» fra Ukrainas side.

– Dette var en barbarisk handling som har forårsaket en stor miljøkatastrofe og en humanitær katastrofe, sa Putin i en telefonsamtale med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan snakket også med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj onsdag og tok til orde for at en internasjonal kommisjon der både Tyrkia og FN inngår, bør granske hvem som eventuelt har stått bak sabotasjen mot demningen.