Tyrkias president vil ha internasjonal gransking av ukrainsk demningskollaps

Store områder er blitt oversvømt etter at demningen ble ødelagt natt til tirsdag. Bildet er fra et boligområde i Kherson i Ukraina onsdag. Foto: Libkos / AP / NTB

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan tar til orde for internasjonal gransking av ødeleggelsen av Kakhovka-demningen i Ukraina.

Erdogan fremmet dette budskapet i telefonsamtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Russlands president Vladimir Putin onsdag.

I de to separate samtalene sa Erdogan at en internasjonal kommisjon som omfatter FN og Tyrkia, bør etableres for å granske ødeleggelsen av demningen.

Erdogan sa at en forhandlingsmodell tilsvarende den som ligger bak kornavtalen fra i fjor om eksport av ukrainsk korn via Svartehavet og som ble fremforhandlet av FN og Tyrkia, kan være en måte å få til dette på.

Se video: Demning-katastrofe: Over 40.000 rammet

Mener Vesten må ta ansvar

Kakhovka-demningen sør i Ukraina ble ødelagt natt til tirsdag. Store områder på begge sider av Dnipro-elven er blitt oversvømt og tusener av innbyggere er blitt evakuert.

USA, Storbritannia og øvrige Nato-land må bære ansvaret for ødeleggelsen av Kakhovka-demningen i Ukraina, mener lederen for det russiske sikkerhetsrådet.

De vestlige Nato-landene koordinerte Ukrainas aktiviteter og ga derfor samtykke til å sprenge demningen, hevder det russiske sikkerhetsrådets leder Nikolaj Patrusjev ifølge det statlige nyhetsbyrået Tass.

Ukraina og Russland anklager hverandre for å ha ødelagt demningen.

Stoltenberg og Kuleba har diskutert

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har diskutert ødeleggelsen av Kakhovka-demningen i Ukraina med landets utenriksminister Dmytro Kuleba.

– Jeg har snakket med Kuleba om den voldsomme ødeleggelsen av Kakhovka-demningen, som har fordrevet tusener av mennesker og utløst en økologisk katastrofe i Ukraina, skrev Stoltenberg på Twitter onsdag.

Nato-sjefen opplyste også at han torsdag skal lede et Nato-møte om Ukraina, der Kuleba skal delta digitalt