Harris sier Israel trenger uavhengige domstoler

Visepresident Kamala Harris kom med indirekte kritikk av den israelske regjeringens rettsreform da hun tirsdag talte under en mottakelse ved den israelske ambassaden i Washington i forbindelse med Israels 75 år som land. Foto: Susan Walsh / AP / NTB

NTB

Det israelske demokratiet er avhengig av uavhengige domstoler, sier USAs visepresident Kamala Harris. Israel har forsøkt å innføre en kontroversiell rettsreform.

– USA vil fortsette å stå for verdiene som har vært grunnpilarer i forholdet mellom USA og Israel, inkludert fortsatt styrking av våre demokratier, som – slik den israelske ambassadøren har sagt – både bygges på sterke institusjoner og motvekter, og, vil jeg legge til: uavhengige domstoler, sa Harris tirsdag.

Visepresidenten snakket ved en mottakelse i anledning Israels 75-årsdag. Vertskapet var den israelske ambassaden i Washington, og Harris' kommentar ble møtt med applaus.

Etter at statsminister Benjamin Netanyahus regjering la fram den foreslåtte rettsreformen, fulgte ukevis med massive demonstrasjoner i landet. Som følge av press både på hjemmebane og fra USA, har Netanyahu utsatt reformen for å forsøke å framforhandle et kompromiss med opposisjonen.

Reformen innebærer endringer i landets Høyesterett, og kritikere anser den som et angrep på domstolenes uavhengighet. Netanyahu står for retten, tiltalt for korrupsjon og tillitsbrudd.

Parlamentarikeren Simcha Rothman, som sammen med justisminister Yariv Levin har hatt ansvaret for gjennomføre reformplanene, var til stede ved mottakelsen, skriver Haaretz.