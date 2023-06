To drept og fem såret i skyting etter avgangsseremoni i Virginia

Politibiler på stedet etter en skyteepisode etter en avgangsseremoni for videregåendeelever i Richmond i Virginia. To personer er drept og ytterligere fem såret. Foto: Mike Kropf / Richmond Times-Dispatch via AP / NTB

NTB

To ble drept og ytterligere fem såret da det ble åpnet ild etter en avgangsseremoni for elever ved en videregående skole i Richmond. En 19 år gammel mann er pågrepet.

Skytingen fant sted like etter at avgangsseremonien var ferdig. De drepte er to menn på henholdsvis 18 og 36 år. Ifølge TV-kanalen WWBT var de far og sønn.

En av de fem sårede er livstruende skadd, mens de andre ventes å overleve. Alle er menn. I tillegg ble en ni år gammel jente truffet av en bil i kaoset som oppsto under skytingen, og flere andre ble skadd da de falt, ifølge politisjef Rick Edwards i Richmond.

Richmond er delstatshovedstad i Virginia. Amerikanske myndigheter anslår at byen har knappe 230.000 innbyggere.