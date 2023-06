USAs utenriksminister Antony Blinken (tredje fra venstre) tas imot av USAs ambassadør til Saudi-Arabia og saudiske tjenestepersoner etter ankomst i Jeddah. Tirsdag møtte Blinken landets kronprins Mohammed bin Salman. Foto: Amer Hilabi / Pool via AP / NTB

NTB

USAs utenriksminister Antony Blinken møtte Saudi-Arabias kronprins og de facto leder Mohammed bin Salman natt til onsdag for å diskutere landenes forhold.

I tillegg til forholdet diskuterte de to «samarbeidsaspekter på flere felt og utviklinger i regionale og internasjonale situasjoner», skriver Saudi-Arabias statlige nyhetsbyrå SPA.

En amerikansk tjenesteperson sier til Reuters at de to hadde åpne og ærlige diskusjoner om en rekke saker, blant dem potensialet for normalisering av forholdet mellom Saudi-Arabia og Israel, krigen i Jemen, Sudan og menneskerettssaker.

Videre heter det at de to delte oppfatninger om flere potensielle initiativer i saker med felles interesser, samtidig som det også ble anerkjent at de også er uenige på flere punkter. Møtet varte angivelig i en time og 40 minutter.

Formålet med Blinkens besøk er å bedre forholdet mellom de to landene etter forsuring de siste årene. Drapet på journalisten og regimekritikeren Jamal Khashoggi på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul i 2018, og president Joe Bidens løfte i valgkampen om at landets ledelse skulle «få betale prisen» for dette, har bidratt til en anstrengt tone.

Det samme har Saudi-Arabias og Irans avtale om å gjenopprette de diplomatiske forbindelsene, og Den arabiske ligas nylige beslutning om å slippe Syrias leder Bashar al-Assad inn i varmen igjen.

Saudi-Arabias åtte år lange krigføring mot houthiene i Jemen har også høstet kritikk i Washington, og det samme har landets manglende vilje til å normalisere forholdet til Israel.

Blinken reiser senere onsdag videre til Riyadh for å delta på et møte i Golfrådet der alle de arabiske golfstatene er representert.