CNN: Trump sier i opptak at han beholdt et hemmelig dokument om Iran

Donald Trump etterforskes av justisdepartementet for håndteringen av graderte dokumenter. Foto: Sue Ogrocki / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Føderale myndigheter har et opptak der ekspresident Donald Trump sier at han beholdt et hemmelig dokument om Iran da han forlot Det hvite hus, skriver CNN.