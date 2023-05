Amerikansk sentralbanktopp antyder at rentehevingene kan settes på vent

Styremedlem Philip Jefferson i den amerikanske sentralbanken antyder at en pause i rentehevingene kan være i vente. Bankens neste rentebeslutning kommer 14. juni. Foto: Ken Cedeno / Pool via AP / NTB

NTB

Philip Jefferson, som sitter i styret i USAs sentralbank, sier at det å vente med ytterligere rentehopp vil gi banken et bedre beslutningsgrunnlag.

– Å hoppe over en renteheving på det kommende rentemøtet, vil gjøre at komiteen får mer informasjon før vi tar avgjørelser om ytterligere innstramminger i politikken, sa Jefferson under en konferanse torsdag.

Sentralbanken har hevet styringsrenta ti ganger siden den begynte en aggressiv kampanje for å få bremset prisveksten. Bankens foretrukne inflasjonsmål viser at prisveksten i april var på 4,4 prosent fra samme måned i fjor. Målet er å holde inflasjonen på 2 prosent.

Bankens beslutningstakere er splittet om kursen videre før den neste rentebeslutningen 14. juni.