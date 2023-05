NTB

Den tyske regjeringen har bestemt seg for å stenge fire av i alt fem russiske konsulater på tysk jord.

Beslutningen er en reaksjon på at russiske myndigheter har satt en øvre grense for antallet tyske diplomater og statsborgere i Russland. Den tyske regjeringen har gitt Russland formell beskjed om å stenge fire konsulater, opplyser en talsmann for utenriksdepartementet.