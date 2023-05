Kvinne som beskyldte president Biden for overfall, dukker opp i Moskva

NTB

En kvinne som under presidentvalgkampen i 2020 beskyldte Joe Biden for overfall, har dukket opp i Moskva og søker om russisk statsborgerskap.

Tara Reade arbeidet i en kort periode i Bidens kongresskontor i 1993. Under valgkampen i 2020 utløste hun store medieoppslag ved å hevde at Biden forgrep seg seksuelt på henne i en korridor i Kongressen. Hun var da 29 år gammel.

Biden tok på det sterkeste avstand fra beskyldningene. Reade sa hun leverte en klage etter hendelsen, men det er ikke funnet noe som dokumenterer dette.

Den nå 59 år gamle Reade framsto tirsdag i Moskva, der hun opplyste at hun ville be president Vladimir Putin om russisk statsborgerskap. Hun kom til Moskva som turist, men bestemte seg for å bli værende.

– Da jeg gikk ut av flyet, kjente jeg meg trygg for første gang på lenge. Jeg følte at jeg ble hørt og at jeg ble respektert, sa Reade i et intervju med det russiske nyhetsbyrået Sputnik.