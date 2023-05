Ukrainas E-tjeneste: – Vi vet hvor Putin er

Russlands president Vladimir Putin besøker utstillingen «Development of the Creative Economy in Russia» ved Zotov Cultural and Educational Center i Moskva 30. mai 2023. Det russiske ordet på bakgrunnen betyr «Sjel».

De siste droneangrepene mot Moskva har sendt nye sjokkbølger dypt inn Kreml og Putins innerste krets.

Hittil har russere flest, og Putins maktelite, kunne betrakte den brutale krigen på behagelig avstand. Nå rykker krigen stadig nærmere.

Tirsdagens droneangrep mot den russiske hovedstaden innebærer et skifte i krigen. Heretter kan selv ikke den russiske eliten føle seg trygg.

Gårsdagens angrep innebærer at fienden er i stand til å angripe i hjertet av Russland. Dermed er krigens gru flyttet til presidentens egen hjemmebane.

Må se seg over skulderen



Det overraskende droneangrepet skal ha omfattet om lag 30 droner. Det er fortsatt uvisst hvem som sendte dronene, men Russland mener Ukraina står bak.

Noen av dronene traff eller fløy tilsynelatende over Rublyovka, et prestisjefylt forstadsområde i Moskva. Her bor oligarker, politikere og topptjenestemenn i luksuriøse inngjerdede eiendommer.

Området ligger også svært nær Putins Novo-Ogaryovo-residens hvor den russiske lederen er kjent for å tilbringe mesteparten av tiden sin, skriver CNN i en analyse.

Nå stilles det spørsmål om sikkerheten til landets president, som fram til nå har kunnet føle seg trygg i sin egen by. Nå må både han og den harde kjernen i Kreml se seg oftere over skulderen. Denne frykten er blitt Ukrainas nye våpen mot Putin og han utvalgte menn.

Den manglende sikkerheten er også kraftig kritisert av Jevgenij Prigozjin, sjefen for leiesoldatgruppen Wagner.

– Putin overvåkes ofte i sanntid

En arbeider reparerer en skade på en bygning i Moskva, tirsdag 30. mai 2023, etter et droneangrep mot et boligkompleks hvor deler av den russiske eliten har tilholdssted. Les mer Lukk

Putin er til enhver tid omgitt av svært strenge sikkerhetstiltak. Han beveger seg aldri utendørs uten et omfattende sikkerhetsapparat rundt seg. Reiser han innenlands, velger han somregel spesialbygde tog som skal tåle væpnede angrep.

Det har også florert rykter om at han benytter seg av dobbeltgjengere for å forvirre sine fiender, og for å minimere risikoen for attentat.

Nå hevder ukrainsk etterretning at de vet mer om den russiske presidentens bevegelser enn det som hittil har vært kjent.

– Denne informasjonen er kjent for oss og våre samarbeidspartnere og overvåkes ofte i sanntid, sier talsmann for Ukrainas militære etterretningstjeneste, Andriy Yusov, til Kyiv Post.

Vil ta Putin til fange fremfor å drepe ham



Han sier det er store forskjeller på sikkerhetsnivået i den russiske makteliten. Yusov understreker at det ikke er i Ukrainas interesse å likvidere Vladimir Putin på det nåværende tidspunkt, selv om presidentens oppholdssteder og bevegelser er kjent. I stedet er det ønskelig å ta Putin til fange i en spesialoperasjon.

– Mens Vladimir Putin er en tungt bevoktet person, er Prigozhin kanskje den frieste blant den russiske makteliten. Ukraina har foreløpig ikke noe ønske om å myrde noen av dem. Som en sivilisert stat vil Ukraina heller ha disse tiltalt ved Den internasjonale straffedomstolen i Haag, sier Andriy Yusov.

– Han har bodd i en informasjonskokong



The Guardian har snakket med en avhopper som tidligere jobbet i den russiske sikkerhetstjenesten. Han forteller om presidentens paranoide trekk.

– Vår president har mistet kontakten med omverdenen. Han har bodd i en informasjonskokong de siste par årene, og tilbrakt mesteparten av tiden sin i sine boliger, som media meget passende kaller bunkere. Han er redd for sitt liv. Han omgir seg med en ugjennomtrengelig barriere av karantener og et informasjonsvakuum. Han verdsetter bare sitt eget liv og livene til familien og venner.

Det sier Gleb Karakulov, en tidligere kaptein i Federal Protection Service (FSO), som hadde som oppgave å beskytte Russlands høyest rangerte tjenestemenn, inkludert presidenten.

– Putin bruker ikke mobiltelefon eller internett

Russlands president Vladimir Putin foretrekker å reise med spesialbygde tog fremfor fly når han beveger seg rundt i Russland. Les mer Lukk

Han forteller om svært strenge sikkerhetsprosedyrer, om hemmelige tognettverk, identiske kontorer i forskjellige byer, og bruk av dobbeltgjengere for å villede potensielle angripere. Ifølge Karakulov ble det benyttet hemmelig kommunikasjon for Putin på fly, helikoptre og yachter. Bruk av falske kortesjer og «lokkefly» skulle forvirre utenlandsk etterretning.

– Putin brukte ikke mobiltelefon eller internett. Han hadde ikke engang med seg en internettspesialist på utenlandsreiser. Han mottar kun informasjon fra sin nærmeste krets, noe som betyr at han lever i et informasjonsvakuum, sier Gleb Karakulov i intervjuet.

Risikerer arrestasjon og utlevering



Selv om Putin hittil har lykkes med å gjemme seg for sine fiender, vil han være ettersøkt så lenge han lever. Den internasjonale straffedomstolens (ICC) har utstedt arrestordre på ham, blant annet for ulovlig deportasjon av ukrainske barn til Russland, noe som blir regnet som en krigsforbrytelse.

I praksis betyr det at Putin risikerer arrestasjon i en rekke land dersom han reiser utenlands, skriver Politico.

I tillegg etterforskes Russland for titusenvis av andre krigsforbrytelser under den 15 måneder lange invasjonen og okkupasjonen, inkludert tortur av soldater og sivile, bombing av sivil infrastruktur inkludert sykehus, skoler og energiforsyning.

