Stor folkelig støtte til Nato i Sverige

Sveriges statsminister Ulf Kristersson (t.v.) under en pressekonferanse med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i mars i år. Foto: Jonas Ekströmer/TT / NTB

NTB

Støtten til svensk Nato-medlemskap har økt kraftig det siste året, viser en ny undersøkelse. 67 prosent er for, som er 20 prosentpoeng mer enn i fjor.

Nato-støtten øker i nesten alle grupper og klart mest hos menn, viser undersøkelsen gjort av Kantar Sifo for Svenska Dagbladet. Sifo forklarer det med at interessen for forsvarsspørsmål generelt er høyere blant menn.

Det er stort sett Vänsterpartiet-sympatisører som sier nei til Nato. Litt over halvparten er imot medlemskap, men andelen ja-stemmer har økt litt det siste året. Vänsterpartiet tilsvarer norske SV.

Også velgerne til Sverigedemokraterna har blitt betydelig mer positive til medlemskap. De mest Nato-vennlige finner man hos Liberalerna-velgere. Partiet er søsterparti til norske Venstre.