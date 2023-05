Japan og Sør-Korea opphever nødvarsel etter mulig rakettoppskyting fra Nord-Korea

NTB

Japan og Sør-Korea trekker begge tilbake nød- og evakueringsvarsler etter melding om at Nord-Korea skal ha skutt opp en rakett.

– Advarsel om evakuering av Seoul var en feil, heter det i en uttalelse fra Sør-Koreas innenriksdepartement.

Begge de to landene var i ferd med å evakuere beboere i deler av landet. Kort tid etter meldingen om oppskytingen kom det en ny melding om at den nordkoreanske raketten har falt.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters gikk flyalarmen i den sørkoreanske hovedstaden. Nyhetsbyrået Yonhap sier at myndighetene har kalt inn til møte med det nasjonale sikkerhetsrådet.

Reaksjonen henger sammen med at Nord-Korea mandag varslet at de i juni skal skyte opp en militærsatellitt, som de skal bruke til å overvåke USAs militære bevegelser.

Japanske myndigheter har sagt at de tror satellitt er kodeord for rakett. De fryktet at nordkoreanerne ville skyte opp en langtrekkende ballistisk rakett.