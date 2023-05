USA sier kinesisk jagerfly opptrådte «unødvendig aggressivt»

NTB

Et kinesisk jagerfly utførte en «unødvendig aggressiv» manøver nær et amerikansk militærfly i Sør-Kinahavet tirsdag, ifølge Pentagon.

I en uttalelse fra det amerikanske forsvarsdepartementet står det at det kinesiske J-16-flyet tvang det amerikanske RC-135-flyet til å fly gjennom turbulensen i kjølvannet av manøveren.

Hendelsen skjedde i internasjonalt luftrom i forrige uke.

Det er ikke så lenge siden noe lignende hendte. I desember kom et kinesisk militærfly innenfor 3 meter av et amerikanske militærfly, som måtte gjøre en unnamanøver for unngå en kollisjon, ifølge Pentagon.