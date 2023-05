Journalist som avslørte Aminis død stilles for retten i Iran

22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt i september i fjor. Nå er en av journalistene som dekket dødsfallet, stilt for retten. Illustrasjonsfoto: Cliff Owen / AP / NTB

NTB

Journalisten som avdekket Mahsa Aminis død i moralpolitiets varetekt i Iran i september i fjor, avviste alle anklagene da rettssaken mot henne startet.

30 år gamle Niloufar Hamedi har sittet varetektsfengslet siden hun i september i fjor ble pågrepet for å ha dekket begravelsen til Amini. Tirsdag startet rettssaken mot henne i en domstol i Teheran.

Hamedi er tiltalt for propaganda mot staten og konspirasjon mot nasjonal sikkerhet, lovbrudd som potensielt medfører dødsstraff.

I et innlegg på Twitter skriver ektemannen Mohammad Hossein Ajorlou at Hamedi i retten framholdt at «hun hadde utført arbeidet sitt som journalist innenfor rammen av loven og ikke iverksatt noen tiltak mot Irans sikkerhet».

Familien fikk ikke være i rettssalen, og forsvareren «hadde ikke en sjanse til å presentere saken sin», skriver ektemannen videre.

Sammen med journalisten Elahe Mohammadi var 30-åringen den første som fortalte omverdenen om Aminis dødsfall, en hendelse som utløste store demonstrasjoner i landet. Minst 537 demonstranter skal siden være drept i sammenstøt med iranske sikkerhetsstyrker siden.

Også Mohammadi er tiltalt for det samme som Hamedi, og rettssaken mot henne startet mandag.

Reportere uten grenser har omtalt begge rettssakene som «en skam». I tillegg til de to kvinnene er minst 52 andre iranske journalister pågrepet i forbindelse med protestene etter Aminis død, ifølge Committee to Protect Journalists (CPJ).