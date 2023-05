Nederlandsk fotballprofil tiltalt for narkotikasmugling

NTB

Fotballspilleren Quincy Promes er tiltalt for å ha importert over 1000 kilo kokain, opplyser påtalemyndigheten i Nederland.

Den 31 år gamle Spartak Moskva-spilleren er sammen med en annen nederlandsk mann anklaget for å ha importert store mengder kokain gjennom havnen i belgiske Antwerpen i januar 2020, opplyser påtalemyndigheten i Nederland til AFP.

Nederlandske NOS skriver at statsadvokaten har bekreftet at totalen er på over 1300 kilo. Det skal dreie seg om to ulike partier.

Den første høringen i saken er planlagt til 5. juni. Promes vil selv ikke være til stede i retten. Han er inne i avslutningen av sesongen i den russiske toppdivisjonen.

Promes advokat har ikke ønsket å uttale seg om saken før høringen.

Fra før er 31-åringen anklaget for vold i forbindelse med en hendelse på en familiesammenkomst sommeren 2020. Han skal der ha stukket et familiemedlem i låret med en kniv.

I mars ba nederlandsk påtalemyndighet om at Promes fengsles i to år. Den rettssaken er pågående og skal behandles samtidig som høringen i narkotikasaken.

Han var først mistenkt for drapsforsøk, men siktelsen ble etter hvert nedjustert til grov vold. Promes spilte da for Ajax.

31-åringen har spilt 50 landskamper for Nederland. Den hittil siste kom i EM-sluttspillet i 2020.