Nato sender reservestyrke til Kosovo

NTB

Som følge av uroen i den serbiskbefolkede delen av Kosovo har Nato besluttet å utplassere en reservestyrke i området.

Reservestyrken ORF kommer i tillegg til de fredsbevarende KFOR-styrkene som allerede befinner seg i Kosovo.

– Utplasseringen av flere Nato-styrker i Kosovo er et forsiktighetstiltak for å sikre at KFOR har kapasiteten den trenger for å opprettholde sikkerheten i tråd med vårt mandat fra FNs sikkerhetsråd, sier Nato-kommandant Stuart B. Munsch.

Nato skriver i en pressemelding tirsdag at utplasseringen kommer som en følge av uroen der 30 medlemmer av KFOR-styrken ble skadd.

De serbiske demonstrantene protesterte mot at tre kommuner har fått kosovoalbanske ordførere. De gikk til angrep på KFOR-soldater som har i oppgave å beskytte rådhusene i de aktuelle områdene.