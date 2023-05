Nye protester i Kosovo etter at 80 ble skadd i sammenstøt

NTB

Serbere i Kosovo samlet seg tirsdag til nye demonstrasjoner, dagen etter at protester utartet i voldelige sammenstøt med de Nato-ledede KFOR-styrkene.

Konflikten har sin bakgrunn i at kosovoalbanske partier for noen uker siden vant lokalvalget i den serbiskdominerte regionen nord i Kosovo. Det skyldes at nesten hele den serbiske minoriteten boikottet valget slik at valgdeltakelsen endte på 3,5 prosent.

Tirsdag samlet demonstranter seg igjen foran rådhusene i Zvečan, Leposavić og Zubin Potok, der ordførerne nå er kosovoalbanere.

Serberne, som ønsker at regionen gjenforenes med Serbia, er rasende, og mandag ble KFOR-soldatene bombardert med bensinbomber, stein og flasker.

30 av soldatene, deriblant 19 ungarere og 11 italienere, ble skadd. Noen fikk brannskader, mens andre fikk bruddskader.

KFOR-soldatene brukte på sin side tåregass for å spre folkemengden, og sykehuset i byen Mitrovica opplyste tirsdag at 53 serbere ble skadd.

Kosovos statsminister Albin Kurti anklager nabolandet Serbia for opptøyene.

Et stort flertall av Kosovos befolkning er etniske albanere, og i 2008 erklærte Kosovo uavhengighet fra Serbia.

Rundt 100 av FNs 193 medlemsland har siden løsrivelsen anerkjent Kosovo som en uavhengig stat. Blant dem som ikke har anerkjent statsdannelsen, er Serbia, Russland, Kina og Spania.